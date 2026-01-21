Sanita’ | D’Amato Az su liste attesa per Rocca problema sono cittadini riduzione validita’ e’ bluff

Il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, ha pubblicato un video sui social in cui analizza la questione delle liste di attesa e delle prenotazioni sanitarie. Nel suo intervento, D’Amato evidenzia come i problemi principali riguardino i cittadini, criticando le affermazioni sulla riduzione delle liste come un semplice bluff. La sua analisi si inserisce nel dibattito sulla gestione e l’efficienza del sistema sanitario.

Il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, ha recentemente condiviso un nuovo video esplicativo sui suoi canali social, nel quale esprime le sue preoccupazioni riguardo alla situazione attuale delle prenotazioni sanitarie. D’Amato afferma: “Il presidente Rocca continua a non fornire spiegazioni chiare su cosa accade quando una ricetta scade prima che il cittadino riesca a ottenere una prenotazione, con la garanzia che questa sia effettuata nei tempi previsti dalle normative nazionali per le classi di priorità”. Inoltre, il consigliere sottolinea che “la verità è che si scarica la responsabilità sui pazienti, i quali non riescono a ottenere dal sistema la prenotazione appropriata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: D’Amato (Az) su liste attesa, per Rocca problema sono cittadini, riduzione validita’ e’ bluff Leggi anche: Sanita’: cambia validita’ prescrizioni visite ed esami Lazio, Rocca “miglioriamo liste attesa” Sanità, cosa c'è nel provvedimento di Decaro per la riduzione delle liste d'attesaIl provvedimento di Decaro prevede un periodo di quindici giorni per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per elaborare piani sperimentali finalizzati alla riduzione delle liste d’attesa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: D'Amato (Az), dal 1 febbraio riduzione validità ricette nel Lazio, sarà un calvario. Sanita’: D’Amato (Az) su liste attesa, per Rocca problema sono cittadini, riduzione validita’ e’ bluffAlessio D'Amato critica la gestione delle prenotazioni sanitarie nel Lazio, evidenziando un sistema inefficace e confuso. romadailynews.it D’Amato (AZ): In piazza per salvare la sanità pubblicaOggi sono in piazza Santi Apostoli per solidarietà a medici, infermieri e personale sanitario che manifestano in numerose piazze italiane. Ieri eroi, oggi colpiti dalla manovra del Governo. Non è ... quotidianosanita.it Amato (OPI): «Bene la nomina di Firenze a dg dell'Asp di Palermo» - «Rappresenta un segnale importante per il rafforzamento del sistema sanitario territoriale in un momento di grandi sfide» Continua su: - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.