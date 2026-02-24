Altro che stato di diritto a Salvini interessa la cultura dello scalpo
Salvini ha promosso una campagna per raccogliere firme, alimentando tensioni sulla sicurezza pubblica. La raccolta, intitolata “Io sto col poliziotto”, chiede maggiori tutele legali per le forze dell’ordine e sanzioni più severe per chi porta armi. Inoltre, propone restrizioni sull’accoglienza dei minori non accompagnati e il blocco dei ricongiungimenti familiari. Questa iniziativa mostra come la politica si concentri più sulla paura che sulla tutela dei diritti. La mobilitazione continua a raccogliere adesioni online.
Al direttore - Vedo che sul sito della Lega è rimasta questa raccolta firme. Sotto il titolo “Io sto col poliziotto”, cosa giusta, si trova anche questo: “Vogliamo la tutela legale per le forze dell’ordine nel decreto Sicurezza, oltre che più sanzioni per chi gira armato, la stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati e lo stop ai ricongiungimenti familiari”. Quando usi un fatto di cronaca per fare politica, raramente finisce bene. Martina Trovato Dopo aver utilizzato un fatto di cronaca in modo strumentale – Salvini, come ricorderete, quaranta minuti dopo il colpo di pistola sparato da un poliziotto contro uno spacciatore a Rogoredo aveva già una risposta precisa su cosa era accaduto e aveva già in mente una riforma da portare in Consiglio dei ministri per dimostrare la bontà delle sue tesi – ieri il vicepremier è riuscito a peggiorare la sua già complicata situazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
