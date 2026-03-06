400 alberi rimossi 1000 piantati | il verde di Roma cresce

Nel secondo municipio di Roma, tra febbraio e marzo del 2026, sono stati rimossi circa 400 alberi e ne sono stati piantati mille. Questa operazione ha coinvolto l’area urbana e le aree verdi del quartiere, con interventi mirati a rinnovare il patrimonio arboreo locale. La modifica del verde pubblico è stata portata avanti in un breve arco di tempo e ha interessato diverse zone del municipio.

Nell'arco di soli due mesi, tra febbraio e marzo del 2026, il secondo municipio di Roma ha la rimozione forzata di oltre quattrocento esemplari arborei per garantire la sicurezza urbana, ma ha compensato questa perdita con una massiccia operazione di ripiantumazione che porta il bilancio finale a un netto guadagno verde. L'operazione si conclude ufficialmente il 31 marzo, data in cui verrà reso pubblico il quadro completo degli interventi effettuati su diverse zone strategiche della città. La gestione del verde urbano non è mai una semplice questione estetica, ma un complesso equilibrio tra necessità di sicurezza pubblica e conservazione del patrimonio naturale.