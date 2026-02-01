Bastogi piantati 30 alberi | Difendiamo un’area verde dal cemento

A Bastogi, un gruppo di attivisti ha piantato 30 alberi lungo via Fratel Giuseppe Lazzaro. L’obiettivo è proteggere un’area verde dal cemento e offrire un po’ di ossigeno alla zona. I volontari hanno deciso di intervenire di persona, lasciando alle spalle le parole e passando ai fatti. Ora sperano che questa azione possa spingere altri a seguire l’esempio.

Un gruppo di cittadini ha messo a dimora gli alberi in una delle ultime aree verdi del quartiere. Hanno chiesto al comune un "confronto pubblico e la salvaguardia dello spazio verde” Trenta alberi per via Fratel Giuseppe Lazzaro. È questa l’iniziativa che un gruppo di attivisti ha messo in atto a Bastogi. L’iniziativa, dal titolo “Riforestiamo!”, rappresenta “una risposta diretta a un modello di sviluppo urbano che continua a consumare suolo e spazi verdi nei quartieri popolari per favorire operazioni immobiliari e private” hanno spiegato gli attivisti di Aurelio in Comune, CORE, Fridays For Future Roma, Nonna Roma e Polo Civico Ritagli.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Bastogi Piantati Alberi Piantati 35 nuovi alberi nell’area verde del Formaggino Cresce il verde pubblico. Patto Comune-Anas: piantati 79 nuovi alberi Il patrimonio arboreo di Melegnano si amplia con l’aggiunta di 79 nuovi alberi, risultato di un accordo tra il Comune e Anas. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Oggi tra Bastogi e le case popolari di Torrevecchia abbiamo piantato 30 alberi per difendere uno degli spazi verdi del quartiere, mentre qualcuno vuole distruggerlo per costruire campi da padel di lusso per pochi. Bastogi è un quartiere da anni abbandonato, i - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.