Domani pomeriggio al stadio Maradona si terrà la partita tra Napoli e Lecce, con la presenza in tribuna della famiglia di Domenico Caliendo, il bambino di cui si parla in queste ore. La famiglia sarà presente durante l’incontro sportivo, che si svolgerà come previsto. La presenza è stata confermata e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

Domani pomeriggio per Napoli-Lecce in tribuna al Maradona ci sarà famiglia del piccolo Domenico Caliendo. Repubblica riporta oggi il bel gesto del club azzurro che prima dell’inizio gara vuole accendere i riflettori sulla fondazione dedicata al bambino. “In tribuna ci sarà pure la famiglia del piccolo Domenico Caliendo – il bimbo di due anni e mezzo, scomparso a causa delle conseguenze di un trapianto di cuore con un organo danneggiato – e la loro presenza sarà l’occasione per accendere i riflettori sulla fondazione, il cui atto costitutivo è previsto mercoledì prossimo, che promuoverà iniziative nel nome di Domenico. Il Napoli è rimasto colpito dalla tragedia e ha subito manifestato la sua vicinanza ai familiari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Napoli-Lecce al Maradona ci sarà la famiglia del piccolo Domenico Caliendo

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