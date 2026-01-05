Parcheggio di Piazza Orsini c’è la proroga | ecco fino a quando si potrà parcheggiare

Il parcheggio di Piazza Orsini sarà ancora disponibile per la sosta, grazie a una proroga che ne estende la possibilità di utilizzo. Questa misura rappresenta un’opportunità per i visitatori e i cittadini, facilitando l’accesso alle attività commerciali durante il periodo natalizio. Di seguito, le informazioni aggiornate sui tempi di validità e le modalità di utilizzo del parcheggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata certamente una delle novità più interessanti del commercio natalizio sannita. Nel centro storico, poter usufruire di un buon numero di stalli a strisce bianche, gratuito tra l’altro, ha reso meno congestionato il traffico nella zona. Esame natalizio superato brillantemente per il parcheggio di Piazza Orsini, ed allora ecco che è stata appena ufficializzata la proroga fino al 28 febbraio. Per i saldi e per i regali di San Valentino sarà, dunque, possibile continuare ad usufruire del parcheggio di Piazza Orsini, in attesa di sviluppi futuri. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

