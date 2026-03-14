Per i residenti al Navile il rumore degli aerei notturni è ancora un problema

I residenti nel quartiere Navile continuano a convivere con il fastidio dei rumori provenienti dagli aerei notturni. Il comitato ‘Aeroporto incompatibile’ descrive la situazione come “insostenibile” e denuncia la frequenza dei voli notturni che arrivano e partono dall’aeroporto Marconi di Bologna. La questione resta al centro delle preoccupazioni della comunità locale.

Una situazione “insostenibile”. Così il comitato ‘Aeroporto incompatibile’ definisce la questione dei voli notturni che vanno e vengono dal Marconi di Bologna. Il comitato lo scrive in una nota destinata ai giornali cittadini e all’amministrazione di Bologna. “Negli ultimi dieci giorni la situazione dei voli notturni all’aeroporto Marconi di Bologna è diventata insostenibile - si legge nel testo -. Nonostante l’ordinanza comunale che limita le operazioni oltre le ore 23, si stanno registrando con continuità due o tre voli cargo ogni sera ben oltre l’orario consentito”. Gli aerei notturni stanno causando “gravi disagi ai residenti delle aree sorvolate”, compromettendo “il diritto al riposo e la qualità della vita. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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