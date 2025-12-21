Negli ultimi mesi, il problema del rumore proveniente dal circuito di Monza ha suscitato crescenti preoccupazioni tra i residenti della zona. Le continue emissioni acustiche disturbano la quiete del Parco di Monza, habitat naturale e spazio di svago per la comunità. La questione ha portato alcuni abitanti a considerare azioni legali collettive per tutelare i propri diritti. Monza, 21 dicembre 2025 – I inquinamento acustico nel Parco di Monza, l’Aut

Monza, 21 dicembre 2025 – I nquinamento acustico nel Parco di Monza, l’Autodromo torna al centro del dibattito. Nel 2025 sono aumentate le proteste di cittadini e comitati a causa del rumore, non solo dentro nel Parco, ma anche a Vedano e Biassono, con possibili ripercussioni sula qualità della vita e della salute. Dopo anni arriva il primo segnale da parte delle istituzioni: il Comune di Monza ha chiesto ad Arpa di verificare l’efficacia del sistema di monitoraggio del rumore e valutare eventuali misure aggiuntive di controllo e riduzione del numero di corse. Per esempio potrebbero essere evitate le gare private, le prove delle case costruttrici e potrebbero essere concesse meno deroghe (ora 30 più 7, mentre il Comitato per il Parco aveva chiesto 18 deroghe). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, allarme rumore al circuito: i residenti pronti ad un’azione legale collettiva

