Monza allarme rumore al circuito | i residenti pronti ad un’azione legale collettiva

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, il problema del rumore proveniente dal circuito di Monza ha suscitato crescenti preoccupazioni tra i residenti della zona. Le continue emissioni acustiche disturbano la quiete del Parco di Monza, habitat naturale e spazio di svago per la comunità. La questione ha portato alcuni abitanti a considerare azioni legali collettive per tutelare i propri diritti. Monza, 21 dicembre 2025 – I inquinamento acustico nel Parco di Monza, l’Aut

Monza, 21 dicembre 2025 –  I nquinamento acustico nel Parco di Monza, l’Autodromo torna al centro del dibattito. Nel 2025 sono aumentate le proteste di cittadini e comitati a causa del rumore, non solo dentro nel Parco, ma anche a Vedano e Biassono, con possibili ripercussioni sula qualità della vita e della salute. Dopo anni arriva il primo segnale da parte delle istituzioni: il Comune di Monza ha chiesto ad Arpa di verificare l’efficacia del sistema di monitoraggio del rumore e valutare eventuali misure aggiuntive di controllo e riduzione del numero di corse. Per esempio potrebbero essere evitate le gare private, le prove delle case costruttrici e potrebbero essere concesse meno deroghe (ora 30 più 7, mentre il Comitato per il Parco aveva chiesto 18 deroghe). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

monza allarme rumore al circuito i residenti pronti ad un8217azione legale collettiva

© Ilgiorno.it - Monza, allarme rumore al circuito: i residenti pronti ad un’azione legale collettiva

Leggi anche: Australia, azione legale collettiva contro gli abusi sessuali nelle forze armate

Leggi anche: Cantieri-lumaca in centro: "Pronti all’azione legale"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

monza allarme rumore circuitoMotori e proteste: il Parco di Monza torna al centro delle polemiche - Nel 2025 aumentano le segnalazioni per l’inquinamento acustico al Parco di Monza legato all’Autodromo. monza-news.it

Sos dei Comitati, parte la verifica: "L’autodromo fa troppo rumore" - Parco di Monza non più oasi di quiete nel verde, ma rumorosa giostra dei motori, a causa delle gare in autodromo. ilgiorno.it

Monza mette il silenziatore cominciano a saltare le gare - La pista rischia di scivolare sul rumore con la sentenza del giudice che impone ai bolidi di scendere in pista con «efficaci ... ilgiornale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.