LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia il seeding round attesa per gli italiani

Ryo Sugai ha aperto la sezione di qualificazione nello skicross alle Olimpiadi 2026. La gara si svolge a Livigno, dove le condizioni meteo sono stabili e non ci sono nevicate. Gli atleti sono pronti a sfidarsi sulla pista, che si presenta più compatta rispetto alle prove precedenti. Gli italiani attendono con ansia il loro turno, sperando di fare bene. La competizione prosegue con grande attesa tra gli appassionati.

© Oasport.it - LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia il seeding round, attesa per gli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:01 Partito il nipponico Ryo Sugai. Non nevica in quel di Livigno, pista che dovrebbe essere più veloce rispetto a quanto visto ieri. SEEDING ROUND 9:58 Pettorale n.15 per Deromedis, 17 per Zuech, 19 per Zorzi, mentre Tomasoni scatterà per 25°. 9:56 Pochi minuti al via della run che verrà aperta dal giapponese Ryo Sugai. 9:51 32 gli atleti in gara. Come avvenuto nella gara femminile il seeding round non sarà una qualifica, ma servirà ad assegnare i pettorali e stilare il tabellone. 9:46 Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech e Federico Tomasoni puntano ai pettorali bassi per evitare ottavi insidiosi.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia il seeding round, a breve il turno di Jole GalliJole Galli partecipa alla fase di qualificazione del live di skicross alle Olimpiadi 2026, un evento che si svolge oggi a partire dalla mattina. LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 10.00 il seeding round con Jole GalliNella mattina delle Olimpiadi 2026, Jole Galli partecipa alla prova di skicross, un evento che si svolge sulla neve di Milano. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinale; Risse e rimonte: Stati Uniti-Canada il gran finale nell'hockey. E a Milano si aspetta Trump; RECAP! Jole Galli all'8° post, oro Germania con Maier!; Olimpiadi 2026 in diretta: short track, Italia bronzo dietro Olanda e Corea. Nei 1500 m femminili Fontana quinta, Sighel sesta. LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la tedesca Maier conquista l’oro, Galli si ferma in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross femminile. Grazie per aver seguito ... oasport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: bronzo staffetta maschile, Fontana quintaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Jole Galli ci prova, ma il sorpasso non arriva alle Olimpiadi. Sorpresa nello skicross: Naeslund non vince! - x.com FANTASTICA VITTORIA PER JOLE E OTTIMI SEGNALI DA TUTTA LA SQUADRA! Lo skicross azzurro è a puntino per le Olimpiadi! Sulle nevi della val di Fassa trionfa una super Jole Galli che domina tutti i turni di gara e torna al successo in coppa - facebook.com facebook