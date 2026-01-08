Accise sulla birra la Manovra taglia il carico fiscale e AssoBirra ringrazia

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, le accise sulla birra sono state ridotte e la misura sarà valida per il biennio 2026-2027. Questa novità rappresenta un intervento importante sul piano fiscale, con l’obiettivo di favorire il settore e sostenere la produzione. AssoBirra esprime soddisfazione per questa scelta, che si inserisce in un contesto di attenzione alle dinamiche economiche del comparto.

La riduzione delle accise sulla birra entrata nella Legge di Bilancio 202 6 è diventata operativa per il biennio 2026-2027. Si tratta di un intervento relativamente limitato sul piano quantitativo, ma significativo per gli operatori del settore. Birra e fisco, riduzione delle accise. Il comma approvato prevede l' abbassamento dell' aliquota da 2,99 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato. Si tratta di una variazione minima in valore assoluto, ma che arriva dopo due anni complessi per il settore e dopo un confronto istituzionale intenso, portato avanti da AssoBirra nel corso dell'iter della Manovra.

