Pellegrino | la Medaglia Holmenkollen dal Re norvegese

Il fondista valdostano Federico Pellegrino ha ricevuto oggi la Medaglia Holmenkollen, il riconoscimento più prestigioso nel mondo dello sci di fondo in Norvegia. La cerimonia si è svolta nel paese scandinavo, dove il Re ha consegnato il premio personalmente. Pellegrino è il primo atleta italiano a ottenere questo onore, simbolo di grande riconoscimento nel settore.

Il fondista valdostano Federico Pellegrino riceve oggi la Medaglia Holmenkollen, il massimo onore sportivo della Norvegia, direttamente dalle mani del Re norvegese. Questo riconoscimento arriva mentre l’atleta si prepara per le ultime gare della sua carriera, previste la settimana prossima a Lake Placid. L’onorificenza è conferita dall’associazione ‘Foreningen til Skiidrettens Fremme’, ente che promuove lo sci in Norvegia, e premia chi si distingue nelle competizioni internazionali. Pellegrino entra così nella storia dello sport italiano come primo fondista ad ottenere tale titolo, unendo il suo nome a quello di atlete precedenti come Manuela Di Centa, Stefania Belmondo e la biathleta Dorothea Wierer. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pellegrino: la Medaglia Holmenkollen dal Re norvegese Articoli correlati Sci di fondo, Coppa del mondo in Norvegia: Pellegrino guida gli azzurri tra Drammen e HolmenkollenLa Coppa del mondo di sci di fondo si sposta in Norvegia con la sprint in classico di Drammen e la 50 km di Holmenkollen. Olimpiadi Anterselva: biatleta norvegese confessa tradimento dopo la medaglia, sperando di riconquistare l’ex compagna.Il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha sconvolto la scena olimpica di Anterselva, in Italia, confessando pubblicamente un tradimento alla sua... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medaglia Holmenkollen Argomenti discussi: Sci di fondo, Coppa del mondo in Norvegia: Pellegrino guida gli azzurri tra Drammen e Holmenkollen. Pellegrino premiato a Oslo con la Medaglia Holmenkollen, riservata ai grandi degli sport invernaliArriva un altro importante riconoscimento per Federico Pellegrino, alla vigilia delle ultime gare della carriera che si terranno settimana prossima a Lake Placid. Il campione valdostano, due bronzi al ... fisi.org Sci nordico, Federico Pellegrino premiato dal re di Norvegia(ANSA) - AOSTA, 14 MAR - Importante riconoscimento per il fondista Federico Pellegrino alla vigilia delle ultime gare della carriera che si terranno settimana prossima a Lake Placid. Il campione valdo ... msn.com