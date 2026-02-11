Olimpiadi Anterselva | biatleta norvegese confessa tradimento dopo la medaglia sperando di riconquistare l’ex compagna

Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella 20 km di biathlon a Anterselva, il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha sorpreso tutti con una confessione pubblica. Ha ammesso di aver tradito la fidanzata e ora spera di riavvicinarla, cercando di rimediare all’errore commesso.

Il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha sconvolto la scena olimpica di Anterselva, in Italia, confessando pubblicamente un tradimento alla sua fidanzata subito dopo aver conquistato una medaglia di bronzo nella 20 km individuale di biathlon, il 10 febbraio 2026. La confessione, inaspettata e carica di emotività, ha rapidamente fatto il giro del mondo, sollevando interrogativi sul confine tra vita privata e competizione sportiva. L'atleta, visibilmente commosso, ha rotto il silenzio durante un'intervista con una troupe televisiva norvegese, ammettendo di aver commesso un errore tre mesi prima.

Sturla Holm Lægreid, il biatleta norvegese, ha conquistato il bronzo in gara e, inaspettatamente, ha deciso di confessare un tradimento in diretta televisiva.

Quando il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, nessuno si aspettava che avrebbe anche fatto una confessione forte.

