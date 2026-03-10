Sci di fondo Coppa del mondo in Norvegia | Pellegrino guida gli azzurri tra Drammen e Holmenkollen

La Coppa del mondo di sci di fondo si sposta in Norvegia, dove si svolgono due competizioni. A Drammen si corre la sprint in stile classico, mentre a Holmenkollen si disputa la 50 km. Gli atleti italiani sono presenti per cercare di ottenere risultati nelle due gare. La stagione prosegue con queste prove nelle località norvegesi.

La Coppa del mondo di sci di fondo si sposta in Norvegia con la sprint in classico di Drammen e la 50 km di Holmenkollen. Dieci azzurri convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer. La Coppa del mondo di sci di fondo lascia Lahti e si trasferisce in Norvegia, dove le città di Drammen e Oslo ospiteranno due appuntamenti tradizionali del calendario.

