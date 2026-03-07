Infortuni Milan Allegri | Gimenez non è ancora con la squadra Tra Bartesaghi ed Estupinan …

In vista del derby tra Milan e Inter, l’allenatore rossonero ha aggiornato sulla condizione dei giocatori. Gimenez ancora non si trova con il gruppo, mentre tra Bartesaghi ed Estupinan ci sono differenze di disponibilità. Allegri ha parlato durante la conferenza stampa, fornendo dettagli sugli infortuni e le possibilità di convocare alcuni giocatori. La sfida si avvicina e le scelte di formazione sono ancora in fase di definizione.

"L'unica cosa che bisogna fare è giocarla viverla, poi vedremo il risultato e se saremo rimasti a meno 10, a meno 7 o meno 13. 57 punti non bastano per tornare a giocare la Champions League che resta il nostro obiettivo. Abbiamo un calendario ancora difficile e ci mancano ancora un bel po' di vittorie". Queste le parole di Massimiliano Allegri verso il derby di domani tra Milan e Inter. LEGGI ANCHE: La conferenza stampa di Allegri pre derby Milan-Inter. Ecco le sue parole>>> "Stiamo tutti bene tranne Loftus-Cheek e Gabbia. Gimenez non è ancora con la squadra. Bartesaghi ieri ha fatto allenamento. Deciderò domani se giocherà lui o Estupinan, che sta molto bene". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

