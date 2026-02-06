Domani l’Italia scende in campo contro la Scozia all’Olimpico, che sarà tutto esaurito. La squadra di casa si presenta con un volto diverso rispetto agli anni passati, più determinata e pronta a lottare. La partita segna l’esordio nel torneo e gli azzurri vogliono dimostrare di aver fatto passi avanti. Gli appassionati sono già in fila, pronti a sostenere la loro squadra dal primo minuto.

Non è più l'Italrugby di una volta, quella che cominciava sconfitta in partenza, quasi fosse una partner di allenamento del Sei Nazioni. Oggi sembra tutto diverso: dalla forza della squadra alla consapevolezza degli uomini di Quesada, fino alla narrazione che si fa degli azzurri, anche e soprattutto all'estero. Non a caso i media francesi, nel presentare l'esordio di domani all'Olimpico contro la Scozia parlano di un'Italia favorita. "E pensare che quando sono arrivato e perdemmo di tre punti contro l'Inghilterra si parlava di una grande prestazione - le parole del ct azzurro Gonzalo Quesada -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sei Nazioni di rugby, domani l'esordio con la Scozia in un Olimpico sold out

Domani l'Italrugby torna in campo all'Olimpico contro la Scozia, aprendo ufficialmente la nuova edizione del Sei Nazioni 2026.

Questa mattina sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana di rugby per la partita contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

