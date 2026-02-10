Dopo alcune partite sotto le aspettative, Pavard si trova al centro delle critiche dei tifosi del Marsiglia. Il difensore francese non ha convinto nelle ultime uscite e il pubblico si aspetta di vedere una svolta. La pressione cresce e ora dovrà dimostrare di saper reagire.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il momento vissuto dall’ Olympique Marsiglia è tutt’altro che sereno. Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League avvenuta soltanto due settimane fa, il club francese è sprofondato in una crisi d’identità culminata con l’ umiliante sconfitta subita nel match contro i rivali del Paris Saint-Germain. Una disfatta che non è passata inosservata ai microfoni di Winamax, dove il noto giornalista Walid Acherchour ha rilasciato dichiarazioni durissime contro i pilastri della difesa marsigliese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard male al Marsiglia? Il difensore nel mirino delle critiche in Francia

Approfondimenti su Marsiglia Pavard

Dopo la sconfitta nella Supercoppa di Francia, Pavard è al centro delle critiche dei tifosi francesi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Marsiglia Pavard

Argomenti discussi: Marsiglia, De Zerbi ne prende 5 dal Psg e ora rischia, flop Pavard: cosa è successo; Marsiglia, cosa succede dopo l'umiliazione record di Parigi: De Zerbi rischia, tensione con Greenwood, flop Pavard.

In Francia – OM, caso Pavard: Indegno, ridarlo all’Inter senza se e ma. Basta inventare che…Presente negli studi di Winamax, il giornalista Walid Acherchour si è scagliato sull'ex difensore dell'Inter ... msn.com

Marsiglia, De Zerbi ne prende 5 dal Psg e ora rischia, flop Pavard: cosa è successoIl PSG travolge il Marsiglia 5-0 nella Classique, torna primo in Ligue 1 e lancia un segnale forte al campionato. Doppietta di Dembélé, OM in piena crisi. sport.virgilio.it

L'anno scorso l'Inter non ha avuto per 3 mesi Acerbi Calhanoglu si è fatto male Thuram pure Lautaro pure Dimarco pure Pavard pure Frattesi pure Bisseck pure Bastoni pure Dumfries pure E tutti gli altri. E soprattutto Zielinski sempre rotto. Quest'anno ci siamo x.com

Marsiglia, De Zerbi ne prende 5 dal Psg e ora rischia, flop Pavard: cosa è successo Il PSG travolge il Marsiglia 5-0 nella Classique, torna primo in Ligue 1 e lancia un segnale forte al campionato. Doppietta di Dembélé, OM in piena crisi. Tra i peggiori, invece, - facebook.com facebook