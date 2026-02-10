Pavard male al Marsiglia? Il difensore nel mirino delle critiche in Francia

Dopo alcune partite sotto le aspettative, Pavard si trova al centro delle critiche dei tifosi del Marsiglia. Il difensore francese non ha convinto nelle ultime uscite e il pubblico si aspetta di vedere una svolta. La pressione cresce e ora dovrà dimostrare di saper reagire.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il momento vissuto dall’ Olympique Marsiglia  è tutt’altro che sereno. Dopo la cocente  eliminazione dalla Champions League  avvenuta soltanto due settimane fa, il club francese è sprofondato in una crisi d’identità culminata con l’ umiliante sconfitta  subita nel match contro i rivali del  Paris Saint-Germain. Una disfatta che non è passata inosservata ai microfoni di  Winamax, dove il noto giornalista  Walid Acherchour  ha rilasciato dichiarazioni durissime contro i pilastri della difesa marsigliese. 🔗 Leggi su Internews24.com

