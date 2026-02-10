Pavard male al Marsiglia? Il difensore nel mirino delle critiche in Francia
Dopo alcune partite sotto le aspettative, Pavard si trova al centro delle critiche dei tifosi del Marsiglia. Il difensore francese non ha convinto nelle ultime uscite e il pubblico si aspetta di vedere una svolta. La pressione cresce e ora dovrà dimostrare di saper reagire.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il momento vissuto dall’ Olympique Marsiglia è tutt’altro che sereno. Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League avvenuta soltanto due settimane fa, il club francese è sprofondato in una crisi d’identità culminata con l’ umiliante sconfitta subita nel match contro i rivali del Paris Saint-Germain. Una disfatta che non è passata inosservata ai microfoni di Winamax, dove il noto giornalista Walid Acherchour ha rilasciato dichiarazioni durissime contro i pilastri della difesa marsigliese. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Marsiglia Pavard
Pavard, ma che combini? L’ex Inter è nel mirino dei tifosi francesi: la Supercoppa diventa un incubo per il difensore
Dopo la sconfitta nella Supercoppa di Francia, Pavard è al centro delle critiche dei tifosi francesi.
Balerdi Juve, il difensore è nel mirino di una squadra araba. Cosa sta succedendo intorno al capitano del Marsiglia: le ultime sull’ex obiettivo bianconero
Ultime notizie su Marsiglia Pavard
Argomenti discussi: Marsiglia, De Zerbi ne prende 5 dal Psg e ora rischia, flop Pavard: cosa è successo; Marsiglia, cosa succede dopo l'umiliazione record di Parigi: De Zerbi rischia, tensione con Greenwood, flop Pavard.
In Francia – OM, caso Pavard: Indegno, ridarlo all’Inter senza se e ma. Basta inventare che…Presente negli studi di Winamax, il giornalista Walid Acherchour si è scagliato sull'ex difensore dell'Inter ... msn.com
Marsiglia, De Zerbi ne prende 5 dal Psg e ora rischia, flop Pavard: cosa è successoIl PSG travolge il Marsiglia 5-0 nella Classique, torna primo in Ligue 1 e lancia un segnale forte al campionato. Doppietta di Dembélé, OM in piena crisi. sport.virgilio.it
L'anno scorso l'Inter non ha avuto per 3 mesi Acerbi Calhanoglu si è fatto male Thuram pure Lautaro pure Dimarco pure Pavard pure Frattesi pure Bisseck pure Bastoni pure Dumfries pure E tutti gli altri. E soprattutto Zielinski sempre rotto. Quest'anno ci siamo x.com
Marsiglia, De Zerbi ne prende 5 dal Psg e ora rischia, flop Pavard: cosa è successo Il PSG travolge il Marsiglia 5-0 nella Classique, torna primo in Ligue 1 e lancia un segnale forte al campionato. Doppietta di Dembélé, OM in piena crisi. Tra i peggiori, invece, - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.