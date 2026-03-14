Paura in Napoli-Lecce | Banda si accascia e viene portato via in ambulanza ma è cosciente Di Francesco | Si è spaventato

Durante la partita tra Napoli e Lecce, nell’ultimo scorcio di gioco, Lameck Banda del Lecce si è improvvisamente accasciato a terra, suscitando paura tra i presenti. Il giocatore è stato immediatamente soccorso e trasportato via in ambulanza, rimanendo comunque cosciente. L’allenatore del Lecce ha spiegato che il calciatore si è spaventato nel momento dell’incidente. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 per gli azzurri.

Paura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Con il risultato sul 2-1 in favore degli azzurri, all’87esimo Lameck Banda – esterno zambiano del Lecce – si è all’improvviso accasciato a terra, destando grande preoccupazione in campo e sugli spalti. Tra i primi ad accorgersi che il calciatore stesse male è stato Antonio Conte. Poi l’intervento rapido dello staff medico. Il calciatore sembra aver subito ripreso conoscenza. Successivamente però è stato portato via in ambulanza per i primi accertamenti in ospedale, tra gli applausi di uno stadio “Diego Armando Maradona” che precedentemente si era ammutolito per l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia e viene portato via in ambulanza, ma è cosciente. Di Francesco: “Si è spaventato” Articoli correlati Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia all’improvviso, lo stadio si ammutolisce. Portato via in ambulanza, è coscientePaura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia all’improvviso, lo stadio si ammutolisce. Poi viene portato via in ambulanzaPaura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Contenuti utili per approfondire Paura in Napoli Lecce Banda si accascia... Temi più discussi: Napoli-Lecce con Portalecce Giallorossa. Il match del ‘Maradona’ con Alessio Albanese; Il Napoli di Conte aspetta il Lecce, De Bruyne è pronto; Lecce, i convocati di Di Francesco per il Napoli: Cheddira sfida il proprio passato; La salva di fischi, poi l'infortunio e la grande paura: nuova notte da incubo per Bastoni. Lecce, paura per Lameck Banda: fuori in barella dopo essersi accasciato a terraMomenti di apprensione allo stadio Stadio Diego Armando Maradona nel finale della sfida tra Napoli e Lecce. Momenti di apprensione allo stadio Stadio Diego Armando Maradona nel finale della sfida tra ... sportal.it Napoli-Lecce, malore in campo per Banda: trasportato in ospedale. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Lo staff medico di entrambe le squadre è entrato in campo per soccorrere l'attaccante ... leggo.it Serie A, Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook Hojlund e Politano ribaltano il gol di Siebert: #Napoli- #Lecce 2-1. Paura per #Banda nel finale x.com