Paura in Napoli-Lecce | Banda si accascia all’improvviso lo stadio si ammutolisce Poi viene portato via in ambulanza

Durante la partita tra Napoli e Lecce, un giocatore del Lecce si è improvvisamente accasciato a terra all’87esimo minuto, mentre il punteggio era 2-1 per i padroni di casa. L’incidente ha causato un forte silenzio nello stadio e i medici sono intervenuti rapidamente. Il giocatore è stato poi trasportato in ambulanza, lasciando il pubblico in attesa di aggiornamenti.

Paura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Con il risultato sul 2-1 in favore degli azzurri, all’87esimo Lameck Banda – esterno zambiano del Lecce – si è all’improvviso accasciato a terra, destando grande preoccupazione in campo e sugli spalti. Tra i primi ad accorgersi che il calciatore stesse male è stato Antonio Conte. Poi l’intervento rapido dello staff medico. Il calciatore sembra aver subito ripreso conoscenza. Successivamente però è stato portato via in ambulanza per i primi accertamenti in ospedale, tra gli applausi di uno stadio “Diego Armando Maradona” che precedentemente si era ammutolito per l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia all’improvviso, lo stadio si ammutolisce. Poi viene portato via in ambulanza Articoli correlati Di Lorenzo fuori in barella, poi portato via con l’ambulanza: infortunio al ginocchio, ecatombe NapoliUn'altra mazzata per il Napoli in questa stagione maledetta: il capitano Giovanni Di Lorenzo si è infortunato al ginocchio, uscendo in lacrime in... Malore improvviso, si accascia mentre sale sulla bici: è grave in ospedaleMomenti di grande apprensione nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, a Remedello, dove un uomo di 78 anni è stato colto da un malore improvviso... Lecce - Napoli 28/10/2025 Serie A Atmosphere set by Napoli ultras in away sector Contenuti utili per approfondire Paura in Napoli Lecce Banda si accascia... Temi più discussi: Napoli-Lecce con Portalecce Giallorossa. Il match del ‘Maradona’ con Alessio Albanese; Il Napoli di Conte aspetta il Lecce, De Bruyne è pronto; Lecce, i convocati di Di Francesco per il Napoli: Cheddira sfida il proprio passato; La salva di fischi, poi l'infortunio e la grande paura: nuova notte da incubo per Bastoni. Napoli-Lecce, malore in campo per Banda: trasportato in ospedale. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Lo staff medico di entrambe le squadre è entrato in campo per soccorrere l'attaccante ... leggo.it Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano regalano i tre punti a ConteIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it Il Napoli ribalta il Lecce. Al primo commento il link con la diretta - facebook.com facebook #SerieA – Goal Alert: Napoli *2-1 Lecce *(Politano 67') #SSFootball x.com