Paura in Napoli-Lecce | Banda si accascia all’improvviso lo stadio si ammutolisce Portato via in ambulanza è cosciente

Durante la partita tra Napoli e Lecce, un giocatore del Lecce si è improvvisamente accasciato a terra all’87esimo minuto, suscitando shock tra i presenti. Il giocatore è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza, ma è rimasto cosciente durante le operazioni di assistenza. La partita si è fermata temporaneamente mentre si attendeva l’intervento sul campo.

Paura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Con il risultato sul 2-1 in favore degli azzurri, all’87esimo Lameck Banda – esterno zambiano del Lecce – si è all’improvviso accasciato a terra, destando grande preoccupazione in campo e sugli spalti. Tra i primi ad accorgersi che il calciatore stesse male è stato Antonio Conte. Poi l’intervento rapido dello staff medico. Il calciatore sembra aver subito ripreso conoscenza. Successivamente però è stato portato via in ambulanza per i primi accertamenti in ospedale, tra gli applausi di uno stadio “Diego Armando Maradona” che precedentemente si era ammutolito per l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia all’improvviso, lo stadio si ammutolisce. Portato via in ambulanza, è cosciente Articoli correlati Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia all’improvviso, lo stadio si ammutolisce. Poi viene portato via in ambulanzaPaura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Napoli-Lecce, malore in campo per Banda portato via in barella. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Lecce - Napoli 28/10/2025 Serie A Atmosphere set by Napoli ultras in away sector Tutto quello che riguarda Paura in Napoli Lecce Banda si accascia... Temi più discussi: Napoli-Lecce con Portalecce Giallorossa. Il match del ‘Maradona’ con Alessio Albanese; Il Napoli di Conte aspetta il Lecce, De Bruyne è pronto; Lecce, i convocati di Di Francesco per il Napoli: Cheddira sfida il proprio passato; La salva di fischi, poi l'infortunio e la grande paura: nuova notte da incubo per Bastoni. Napoli-Lecce, malore in campo per Banda: trasportato in ospedale. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Lo staff medico di entrambe le squadre è entrato in campo per soccorrere l'attaccante ... leggo.it Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano regalano i tre punti a ConteIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it Serie A, Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook #SerieA – Goal Alert: Napoli *2-1 Lecce *(Politano 67') #SSFootball x.com