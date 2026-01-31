Di Lorenzo fuori in barella poi portato via con l'ambulanza | infortunio al ginocchio ecatombe Napoli

Giovanni Di Lorenzo lascia il campo in barella dopo essersi infortunato al ginocchio durante la partita. Il capitano del Napoli è stato portato via con l’ambulanza e le sue condizioni preoccupano la squadra. La stagione si fa ancora più difficile per il club partenopeo.

Un'altra mazzata per il Napoli in questa stagione maledetta: il capitano Giovanni Di Lorenzo si è infortunato al ginocchio, uscendo in lacrime in barella.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un altro problema si aggiunge al Napoli.

Il match tra Napoli e Fiorentina si interrompe bruscamente a causa di un infortunio di Di Lorenzo.

