Di Lorenzo fuori in barella poi portato via con l'ambulanza | infortunio al ginocchio ecatombe Napoli
Giovanni Di Lorenzo lascia il campo in barella dopo essersi infortunato al ginocchio durante la partita. Il capitano del Napoli è stato portato via con l’ambulanza e le sue condizioni preoccupano la squadra. La stagione si fa ancora più difficile per il club partenopeo.
Un'altra mazzata per il Napoli in questa stagione maledetta: il capitano Giovanni Di Lorenzo si è infortunato al ginocchio, uscendo in lacrime in barella.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli-Fiorentina, infortunio per Di Lorenzo: esce in barella
Un altro problema si aggiunge al Napoli.
Napoli-Fiorentina, infortunio per Di Lorenzo: il capitano esce in barella
Il match tra Napoli e Fiorentina si interrompe bruscamente a causa di un infortunio di Di Lorenzo.
