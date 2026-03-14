Malore Banda paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce | cos’è successo

Durante la partita tra Napoli e Lecce, l’attaccante Banda ha improvvisamente perso conoscenza al 90° dopo aver ricevuto un colpo al costato. La scena ha destato grande preoccupazione tra i presenti, con i medici che sono intervenuti prontamente sul campo. L’atleta è stato poi portato fuori dallo stadio in condizioni di sicurezza, mentre i tifosi assistevano con apprensione.

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