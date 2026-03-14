Paura ad Amsterdam scoppia ordigno davanti ad una scuola ebraica Gruppo islamico rivendica l' attentato

Un ordigno è esploso davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam, provocando paura tra gli studenti e i residenti. La sindaca della città ha definito l'episodio un atto vile di aggressione contro la comunità. Un gruppo islamico ha rivendicato l’attentato, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica o sui responsabili. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Esplosione davanti ad una scuola ebraica ad Amsterdam. La sindaca della città, Femke Halsema ha parlato di un "vile atto di aggressione contro la comunità". Fortunatamente l'esplosione ha provocato solo "danni limitati", come fa sapere la prima cittadina. C'è già una rivendicazione: il movimento islamico dei "Compagni della Destra" (IMCR) con un video postato su X ha rivendicato l'esplosione. Il gruppo è collegato a diversi episodi avvenuti negli ultimi giorni fra Belgio e Olanda come l'esplosione davanti a una sinagoga di Rotterdam e un attentato dinamitardo a un'altra sinagoga a Liegi. Intanto si apprende che sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della scuola, che avrebbero ripreso la persona che ha fatto detonare l'ordigno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paura ad Amsterdam, scoppia ordigno davanti ad una scuola ebraica. Gruppo islamico rivendica l'attentato Articoli correlati Leggi anche: Attentato islamico in una scuola ebraica di Amsterdam Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: ipotesi attacco mirato, cresce la tensioneUn’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nella notte tra giovedì e venerdì.