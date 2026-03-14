Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam | ipotesi attacco mirato cresce la tensione

Nella notte tra giovedì e venerdì, un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam. Le autorità stanno valutando se si tratti di un attacco mirato, mentre cresce la tensione nella zona. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini sul fatto. La scuola si trova nel centro della città, vicino a diverse altre strutture educative.

Un’ esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto riportato dai media olandesi, la deflagrazione ha colpito l’edificio senza provocare feriti, ma causando danni alla struttura. La sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, ha dichiarato che l’episodio potrebbe essere stato un attacco mirato contro la comunità ebraica. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili, mentre l’area è stata transennata per consentire i rilievi della polizia. L’episodio si inserisce in un contesto internazionale segnato da forti tensioni legate al conflitto in Medio Oriente, che negli ultimi mesi ha avuto ripercussioni anche in diversi Paesi europei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: ipotesi attacco mirato, cresce la tensione Articoli correlati Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato(Adnkronos) – Un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo 2026. Attacco ad Amsterdam: esplosione davanti a una scuola ebraica. Spunta la pista del terrorismo sciitaMentre il Medio Oriente brucia sotto i raid americani, l’onda d’urto del conflitto raggiunge l’Europa. Altri aggiornamenti su Esplosione davanti Temi più discussi: Antisemitismo in Belgio: esplosione davanti alla sinagoga di Liegi; Belgio, esplosione davanti alla Sinagoga di Liegi: nessun ferito; Esplosione davanti a una sinagoga a Liegi: danni all’edificio, indaga la polizia; Esplosione nella notte davanti a una sinagoga a Liegi, nel sud-est del Belgio. Il sindaco: Un atto antisemita. Esplosione davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam: ipotesi attacco mirato, cresce la tensioneUn’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto riportato dai media olandesi, ... thesocialpost.it Attacco ad Amsterdam: esplosione davanti a una scuola ebraica. Spunta la pista del terrorismo sciitaMentre il Medio Oriente brucia sotto i raid americani, l’onda d’urto del conflitto raggiunge ... msn.com Esplosione nella notte a #Cesa: due ordigni artigianali davanti a un bar in via Matteotti. Due uomini, a bordo di una Fiat Panda scura, avrebbero piazzato le bombe che hanno distrutto serranda e vetrine del locale. Nessun ferito. Carabinieri al lavoro per identif - facebook.com facebook L'esplosione è avvenuta intorno alle 4 del mattino davanti alla sinagoga, danneggiando le finestre degli edifici circostanti, ha dichiarato il portavoce della polizia. x.com