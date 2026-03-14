PERUGIA – Promossa e organizzata dai Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, la mostra “ Giotto e San Francesco “ si avvale di una strepitosa rete di sinergie e collaborazioni con istituzioni pubbliche, fondazioni bancarie e sponsor privati e si estende all’intera regione con ideale approdo agli affreschi della Basilica di San Francesco e al Museo del Tesoro del Sacro Convento di Assisi. Ieri pomeriggio l’inaugurazione ufficiale alla Sala dei Notari: per la presidente della Regione Stefania Proietti la mostra è "occasione per celebrare il patrimonio artistico e spirituale dell’Umbria, vedendo a confronto questi due straordinari uomini", per la sindaca Vittoria Ferdinandi "è un investimento sull’identità collettiva della nostra città e della nostra regione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Patrimonio e identità". Una rete di sinergie e iniziative collaterali

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