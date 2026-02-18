Stop alla carta d' identità cartacea per l' espatrio dal 3 agosto | le iniziative del Comune di Pagani
Il Comune di Pagani annuncia che dal 3 agosto non si potrà più usare la carta d’identità cartacea per uscire dall’Italia. Questa decisione del Ministero dell’Interno riguarda tutti i cittadini che intendono viaggiare all’estero. La misura nasce dalla volontà di adottare un documento più sicuro e affidabile, come la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Chi non ha ancora la CIE dovrà richiederla prima della partenza. Le nuove regole si applicano a ogni viaggio fuori dai confini nazionali.
Dal 3 agosto le carte d'identità in formato cartaceo non saranno più valide per l'espatrio. È la scadenza fissata dal Ministero dell’Interno che impone l'utilizzo esclusivo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) per i viaggi all'estero. A Pagani l'amministrazione corre ai ripari per gestire il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Monreale, dal 3 agosto stop alla carta d’identità cartacea: come prenotare la CIEA Monreale, il Comune ha deciso di cancellare ufficialmente le carte d’identità cartacee dal 3 agosto, perché il sistema digitale è ormai più sicuro e affidabile.
Carta d'identità, addio a quella cartacea dal prossimo 3 agosto: task-force del Comune, ma per ora è tutto esauritoDal 3 agosto, le carte d’identità cartacee spariranno del tutto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dal 3 agosto stop alla carta di identità cartacea, il Comune organizza tre open day; Stop alla carta d’identità cartacea: open day a Roma il 14 e 15 febbraio per il rilascio del documento elettronico; Carta d'identità, da agosto stop a quella cartacea: come richiedere il documento elettronico; Carte d’identità, stop al cartaceo: scadenza fissa al 3 agosto 2026.
Stop alla carta d'identità cartacea per l'espatrio dal 3 agosto: le iniziative del Comune di PaganiDisposizioni del Viminale: per viaggiare servirà la Cie. Il Comune potenzia l'Anagrafe di via Pittoni per smaltire le richieste ... salernotoday.it
Stop alla validità della carta d’identità cartacea. A Sassari aperture straordinarie di Punto Città per la sostituzioneSassari. Dal 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento. Non potranno quindi più essere utilizzate. Per consentire ai ci ... sassarinotizie.com
Stop alla carta d'identità cartacea Apertura straordinaria per il rilascio della Cie Tutto quello che c'è da sapere facebook
#PMTerredargine #PLinforma #consigliutili #Soliera Stop alla vecchia Carta di Identità Cartacea Rinnovala prendendo appuntamento: scade il 3 agosto. Vedi dettagli tinyurl.com/bd9xh3vn x.com