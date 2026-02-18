Stop alla carta d' identità cartacea per l' espatrio dal 3 agosto | le iniziative del Comune di Pagani

Il Comune di Pagani annuncia che dal 3 agosto non si potrà più usare la carta d’identità cartacea per uscire dall’Italia. Questa decisione del Ministero dell’Interno riguarda tutti i cittadini che intendono viaggiare all’estero. La misura nasce dalla volontà di adottare un documento più sicuro e affidabile, come la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Chi non ha ancora la CIE dovrà richiederla prima della partenza. Le nuove regole si applicano a ogni viaggio fuori dai confini nazionali.

Dal 3 agosto le carte d'identità in formato cartaceo non saranno più valide per l'espatrio. È la scadenza fissata dal Ministero dell’Interno che impone l'utilizzo esclusivo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) per i viaggi all'estero. A Pagani l'amministrazione corre ai ripari per gestire il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Monreale, dal 3 agosto stop alla carta d’identità cartacea: come prenotare la CIEA Monreale, il Comune ha deciso di cancellare ufficialmente le carte d’identità cartacee dal 3 agosto, perché il sistema digitale è ormai più sicuro e affidabile.

Carta d'identità, addio a quella cartacea dal prossimo 3 agosto: task-force del Comune, ma per ora è tutto esauritoDal 3 agosto, le carte d’identità cartacee spariranno del tutto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.