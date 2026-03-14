Pasticcio sull’Alta corte? Ennesima fake news del fronte del No spiega Isabella Bertolini Csm

Isabella Bertolini, membro laico del Csm, ha dichiarato al Foglio che non esiste alcun “pasticcio” o “buco” nella riforma Nordio riguardo alle funzioni disciplinari dei magistrati. La stessa Bertolini ha precisato che l’affermazione di un ennesimo fake news sul fronte del No riguardo all’Alta Corte è infondata. La questione riguarda quindi esclusivamente le interpretazioni relative alla riforma in discussione.

“Molte voci per il No”, ma con una platea semivuota. Il flop di Magistratura democratica Meloni e la malasorte: apre e (chiude) al dialogo con l'opposizione. Il governo vota parte della mozione Pd. La faglia referendum Ingiustizia disciplinare. Storie di ordinaria irresponsabilità nelle sentenze del Csm sulle toghe “Nella riforma Nordio non c’è nessun ‘buco’ né ‘pasticcio’ sull’esercizio delle funzioni disciplinari nei confronti dei magistrati”, dice al Foglio Isabella Bertolini, componente laica del Consiglio superiore della magistratura e segretaria del Comitato Sì Riforma, smentendo l’ultimo argomento avanzato dal fronte del No al referendum in queste ore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Pasticcio sull’Alta corte? Ennesima fake news del fronte del No”, spiega Isabella Bertolini (Csm) Articoli correlati "Dal fronte del No fake news sull’elezione dei laici del Csm e dell’Alta corte". Parla Guzzetta“Con il Sì al referendum il governo potrà scegliersi i membri laici dei due Csm e dell’Alta corte disciplinare? E’ una totale fake news, ormai siamo... Leggi anche: “La politica vuole controllare la magistratura”. L’ennesima fake-news dei 5s sul referendum