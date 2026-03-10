Dal fronte del No fake news sull’elezione dei laici del Csm e dell’Alta corte Parla Guzzetta

Un rappresentante del settore legale ha commentato le recenti affermazioni riguardanti le modifiche all’elezione dei membri laici del Csm e dell’Alta corte disciplinare. Ha affermato che il governo non potrà scegliere direttamente i componenti con il risultato del referendum, definendo questa possibilità una fake news e paragonandola a un “fantadiritto”. La questione ha attirato l’attenzione nel dibattito pubblico.

“Con il Sì al referendum il governo potrà scegliersi i membri laici dei due Csm e dell’Alta corte disciplinare? E’ una totale fake news, ormai siamo al fantadiritto”. E’ netto il commento del costituzionalista Giovanni Guzzetta sull’ultimo argomento diffuso dal fronte del No. Secondo l’allarme di Alessandro Nencini (ex presidente della Corte d’appello di Firenze, oggi a capo della sezione toscana del Comitato per il No promosso dall’Anm), rilanciato in prima pagina dal Fatto quotidiano, se la riforma Nordio entrerà in vigore la maggioranza potrà nominare da sola tutti i componenti laici dei due futuri Csm e dell’Alta corte. Questo perché, ha... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Dal fronte del No fake news sull’elezione dei laici del Csm e dell’Alta corte". Parla Guzzetta Articoli correlati Giustizia, la riforma del Csm e il nodo dei laici: estratti “a sorte”, ma solo a metàRoma 18 febbraio 2026 – Il referendum sulla Giustizia entra nel vivo tra polemiche, propaganda, accuse, mobilitazioni. «Al Csm vige la correntocrazia. Nel fronte del No teorie creative e complottiste». Parla Stefano CeccantiToscano, classe 1961, professore ordinario di diritto pubblico comparato all’Università La Sapienza, senatore del Pd nella XVI legislatura e poi... Approfondimenti e contenuti su Parla Guzzetta Argomenti discussi: Giustizia, una riforma dovuta; Hanno modificato la Carta esautorando le Camere. Dal fronte del No fake news sull'elezione dei laici del Csm e dell'Alta corte. Parla GuzzettaCon il Sì al referendum il governo potrà scegliersi i membri laici dei due Csm e dell’Alta corte disciplinare? E’ una totale fake news, ormai siamo al fantadiritto, dice il costituzionalista comment ... ilfoglio.it