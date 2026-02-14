La politica vuole controllare la magistratura L’ennesima fake-news dei 5s sul referendum

Il Movimento Cinque Stelle ha lanciato di nuovo una frase forte: “La politica vuole controllare la magistratura”. Questa affermazione appare su alcuni cartelli durante le manifestazioni, accompagnata da immagini di politici e giudici. La frase ha fatto discutere, anche perché si tratta di un messaggio che circola senza prove concrete. Nei giorni scorsi, i leader del partito hanno insistito sulla presunta interferenza dei politici nelle sentenze dei tribunali. Alcuni osservatori notano che si tratta di un tentativo di alimentare sospetti e divisioni nel sistema giudiziario.

"La politica vuole controllare la magistratura ". Questo è lo slogan comparso in alcuni cartelloni targati Movimento Cinque Stelle. Una vera e propria fake-news. Una teoria facilmente confutabile riguardando un video pubblicato alcuni giorni fa dal comitato del sì in cui Antonio Di Pietro, a lungo esaltato e osannato dai giustizialisti italiani, spiega col suo stile che questa riforma non prevede quando sostengono i Cinquestelle."Mi dovete spiegare perché state raccontando quei cittadini che il pubblico ministero va sotto l'esecutivo. Ma dove sta scritto?" esordisce Di Pietro che, poi, si rivolge direttamente al frontman del No.