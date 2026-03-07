Duras suona la musica della passione

Un'artista interpreta la musica della passione, usando note che diventano pause, frasi interrotte, ripetizioni e silenzi. La sua esecuzione trasmette rabbia trattenuta e ossessioni, creando un quadro intenso e articolato di emozioni. Le sue composizioni sono un invito a percepire ogni sfumatura, ogni momento di tensione e di quiete, attraverso un linguaggio musicale che si fa espressione di sentimenti profondi.

Le note sono pause, frasi interrotte, ripetizioni, silenzi, rabbia trattenuta, ossessioni. È La musica di Marguerite Duras (1914-1996), una melodiosa discesa all'inferno di un uomo e una donna, lui e lei, semplicemente, nella pièce che porta a teatro la loro distruzione reciproca, lenta, procastinata eppure fulminea. Avviene tutto in una notte, e quelle ore di buio assorbono le loro esistenze per intero: il passato, ovvero il loro matrimonio, finito da due anni; il presente, il divorzio che hanno appena firmato, e i due nuovi compagni che si sono entrambi trovati; il futuro, nel quale non è scritto altro che quell'amore impossibile, senza fine eppure corrosivo al punto da non sopravvivere a sé stesso.