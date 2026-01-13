Al Teatro Dalla di Manfredonia c' è l' evento ‘Disabilità e musica inclusiva’

Il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia ospiterà sabato 17 gennaio alle ore 18 l’evento ‘Disabilità e musica inclusiva’. Organizzato dalla Bottega degli Apocrifi, l’appuntamento affronta il tema dell’inclusione attraverso la musica, promuovendo il dialogo tra diversità e accessibilità. Un’occasione per riflettere sull’importanza di pratiche sociali e culturali che favoriscono l’integrazione e la partecipazione di tutti.

