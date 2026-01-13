Al Teatro Dalla di Manfredonia c' è l' evento ‘Disabilità e musica inclusiva’

Da foggiatoday.it 13 gen 2026

Sabato 17 gennaio alle 18 il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, gestito da Bottega degli Apocrifi, ospiterà l’evento ‘Disabilità e musica inclusiva’, un appuntamento culturale di grande valore umano e sociale, dedicato al dialogo tra musica, inclusione e accessibilità. L’iniziativa è promossa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

