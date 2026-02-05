Passaggio a livello di via provinciale Bagnara Grandi FdI | I disagi sono legati a un intervento programmato?

I tempi di attesa al passaggio a livello di via Provinciale Bagnara a Lugo sono aumentati, arrivando anche oltre i dieci minuti. La lunga attesa provoca code in via Felisio, rallenta il traffico e mette a rischio la sicurezza di chi passa di lì. I residenti e i pendolari si chiedono se si tratta di un problema temporaneo o se ci sono lavori in corso che causano questi disagi.

I tempi di attesa al passaggio a livello ferroviario di via Provinciale Bagnara a Lugo hanno superato nell'ultimo periodo i dieci minuti, causando lunghe code in via Felisio, congestione del traffico e situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

