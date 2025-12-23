Marc Marquez torna in moto dopo l’infortunio Sessione di allenamento con una Ducati da cross

Due mesi e mezzo dopo l’infortunio rimediato in Thailandia, Marc Marquez è tornato finalmente in moto nella giornata di ieri confermando quanto aveva detto la scorsa settimana durante la festa Ducati a Borgo Panigale. Il pilota spagnolo si è allenato infatti su una moto da cross effettuando alcuni giri del circuito di Alcarras a Lerida in sella alla Ducati Desmo450 MX. Il nove volte campione del mondo ha svolto questa sessione di motocross insieme al fratello Alex e al brasiliano Diogo Moreira (nuovo pilota della Honda LCR), in attesa di affrontare i test pre-stagionali MotoGP dal 3 al 5 febbraio a Sepang e poi dal 21 al 22 febbraio a Buriram (Thailandia). 🔗 Leggi su Oasport.it

