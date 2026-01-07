Donna di 33 anni muore in ospedale era stata colpita alla testa con una scopa dall' ex compagno

Una donna di 33 anni è deceduta in ospedale dopo essere stata colpita ripetutamente alla testa dall'ex compagno con una mazza da scopa. L'episodio evidenzia un grave episodio di violenza domestica, legato a una lite che è degenerata in un gesto estremamente violento. La vicenda sottolinea l'importanza di interventi tempestivi contro la violenza di genere e di un sistema di tutela efficace per le vittime.

