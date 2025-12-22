Identificato il giovane che ha ferito una donna con un colpo di fucile in piazza Nascè | l' arma era stata sotterrata

Rintracciato il giovane che la scorsa notte avrebbe sparato a bordo di un’auto, ferma a pochi metri da piazza Nascè, e colpito una 33enne con un fucile da caccia. Arma che ora la polizia ha trovato nascosta, nella zona di Borgo Nuovo, dove l’indagato, un ventenne con un piccolo precedente di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

