Parma Cuesta analizza così il tanto discusso gol vittoria di Troilo contro il Milan | Tutti i giocatori che sono lì sono pronti per fare gol Prepariamo i piazzati come tutte le fasi!

Carlos Cuesta spiega che il gol vittoria di Troilo contro il Milan è stato possibile grazie alla preparazione sui calci piazzati. Il difensore sottolinea che tutti i giocatori sono pronti a sfruttare ogni occasione per segnare. Durante l’intervista, Cuesta ha descritto le esercitazioni intense svolte in allenamento per migliorare le situazioni offensive. La squadra si concentra sui dettagli per approfittare delle opportunità in partita. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente.

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Milan, Landucci a DAZN sul gol di Troilo: «Si parla sempre di VAR e di arbitri ma non dobbiamo trovare alibi! Ecco dove facciamo fatica» Infortunio Loftus-Cheek: frattura dell’osso alveolare per l’inglese, verrà operato nella notte! Le condizioni dopo lo scontro in Milan Parma Infortunio Hermoso: si ferma il difensore nel riscaldamento di Roma Cremonese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Analisi di Cuesta sul gol di Troilo: «Sui piazzati siamo sempre pronti a segnare»

Cuesta ha portato a Parma la scuola Arsenal sui calci piazzati (e sul gol di Troilo si è visto)Cuesta ha segnato un gol deciso durante l'incontro tra Parma e Milan, dopo aver saltato un avversario e superato il portiere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Parma, Cuesta dopo il Verona: Vittoria sofferta ma meritata; Parma, Cuesta: Dobbiamo lavorare molto e bene per preparare la gara col Milan.

Landucci: Amareggiati, volevamo vincere ma la palla non voleva entrare. Sul gol Parma e il Var…Il vice di Allegri parla dopo il ko contro i ducali e commenta la rete decisiva di Troilo con il blocco di Valenti su Maginan: ecco cosa ha detto ... tuttosport.com

Pronostico Milan-Parma: il Diavolo all’assalto del bunker di CuestaMilan-Parma è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

#Cuesta ha portato a #Parma la scuola #Arsenal sui calci piazzati (e sul gol di #Troilo si è visto). Di Thomas Tammaro La posizione di #Valenti era tutt’altro che casuale; poi, se il limite della legalità sia stato superato, è un altro discorso. https://www.ilnapolista. - facebook.com facebook

#Parma, #Cuesta a DAZN: «Un pensiero a #LoftusCheek, spero...» x.com