Il 13 marzo 1991, il documentario di Jennie Livingston ha fatto il suo ingresso nelle sale cinematografiche statunitensi, offrendo una finestra rara su un mondo nascosto. Questa opera, nata da anni di osservazione diretta, cattura la vita dei voguers neri e latini a New York, trasformando la loro lotta per l’accettazione in uno spettacolo di resistenza culturale. La regista ha iniziato a lavorare al progetto nel 1985, incontrando questi artisti in un parco del Greenwich Village. Per quasi due decenni, la pellicola è rimasta incompiuta mentre si cercavano i fondi necessari per portare a termine il lavoro. Oggi, a distanza di tempo, l’opera rimane un punto di riferimento fondamentale per comprendere le dinamiche sociali dell’epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paris Is Burning: 35 anni di resistenza e fantasia a New

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