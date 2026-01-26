A quasi trent’anni dalla sua uscita, il capolavoro di Roberto Benigni rimane un esempio di come speranza e fantasia possano essere strumenti di resistenza. Il sorriso diventa un gesto di innocenza e di forza, capace di trasmettere speranza anche nei momenti più difficili. Questo film ci ricorda l’importanza di mantenere viva la fiducia nel futuro, attraverso la leggerezza e la capacità di sognare.

U sare il sorriso per preservare l’innocenza. Usare il sorriso per raccontare la speranza durante uno dei momenti più bui della storia dell’umanità. Questo è La vita è bella di Roberto Benigni. Uscito nel 1997, il film ha raccontato al mondo lo sterminio degli ebrei per mano dei nazisti attraverso l’umorismo, suscitando all’epoca numerose polemiche: revisionismo, dissacrazione, inesattezze storiche, e l’uso dell ’ironia accostata alla tragedia. Eppure, a distanza di decenni, questo film sull’Olocausto continua a toccare gli spettatori nel profondo: fa ridere e piangere allo stesso tempo, ma soprattutto invita a riflettere sul motore dell’opera: la forza della speranza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A quasi trent'anni dall'uscita, il capolavoro di Roberto Benigni continua a raccontare il valore della speranza e della fantasia come strumenti di resistenza

