A Bologna, una piccola casa editrice celebra vent’anni di attività con una raccolta antologica e un incontro previsto per oggi alle 18. L’evento ripercorre due decenni di pubblicazioni e di resistenza culturale attraverso i versi di un autore. Sono stati scelti libri e momenti significativi che testimoniano il percorso di questa realtà indipendente nel panorama editoriale locale.

Tanti libri appesi a un filo come bandiere al vento – non è una metafora, sono proprio così –, una raccolta antologica e un incontro oggi alle 18, per raccontare vent’anni di storia di una piccola casa editrice bolognese. Bohumil festeggia così, in Salaborsa, la sua grande avventura insieme ai redattori Luca Egidio, Maria Gervasio, Salvatore Jemma, Jean Robaey e alle autrici e agli autori che leggeranno brani dalle loro opere. Un modo per ricordare e celebrare quel percorso che da sempre cura quel piccolo settore rappresentato dalla poesia (e dintorni) con grande attenzione nella scelta delle opere e degli autori, noti o sconosciuti. Vent’anni infatti sono passati da quando un gruppetto di autori entra in contatto grazie alla frequentazione della libreria Palmaverde di Roberto Roversi e Elena Marcone e hanno deciso di aprire Bohumil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni di Bohumil: la resistenza in versi

Articoli correlati

L’Ucraina vuole una garanzia di sicurezza di vent’anni anni dagli Stati Uniti per firmare l’accordo di pace con la RussiaIn vista dei colloqui con Russia e Stati Uniti, della prossima settimana, Volodymyr Zelensky.

Leggi anche: Riccardo Cocciante a 80 anni: "Ho avuto il coraggio di tornare a vent'anni"

Una selezione di notizie su Vent'anni di Bohumil la resistenza in...

Discussioni sull' argomento BOHUMIL VENTI (2006-2026); Vent’anni di Bohumil: la resistenza in versi; Eventi 9 marzo a Bologna e dintorni: Ermal Meta alla Feltrinelli, Samuele Bersani al Duse.

[ESCLUSIVO] La Roma riacquista Trigoria: riscattato il centro sportivo dopo vent’anni di leasing x.com

Negli ultimi vent’anni alcune diagnosi di tumore sono aumentate tra le donne più giovani. Secondo un report dell’OECD e della Commissione europea, tra il 2000 e il 2022 la crescita riguarda in particolare tiroide, seno, melanoma cutaneo e colon-retto. Dati c - facebook.com facebook