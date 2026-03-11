Parigi-Nizza 2026 nella tappa 4 succede di tutto | Ayuso si ritira vince Vingegaard

Durante la quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, Ayuso si è ritirato mentre Vingegaard ha conquistato la vittoria. La corsa si è fatta più complessa con l'abbandono del leader della classifica generale. La gara ha visto diversi momenti di tensione e cambi di passo, rendendo la giornata ricca di colpi di scena. La corsa prosegue con nuovi protagonisti in gioco e molte incognite sulle fasi successive.

Roma, 11 marzo 2026 - Da leader della classifica generale a ritirato, con grosse incognite sulle proprie condizioni fisiche: succede a Juan Ayuso, stamattina maglia gialla alla Parigi-Nizza 2026 prima di una brutta caduta che l'ha tolto di mezzo nella tappa, la quarta totale, che ha invece incoronato Jonas Vingegaard, al primo successo stagionale che sa tanto di ipoteca sull'intera corsa. Le condizioni di Ayuso. In un pomeriggio a due facce per due tra i protagonisti più attesi della stagione, quella brutta riguarda lo spagnolo, finito sull'asfalto a 47 km dal traguardo: il corridore della Lidl-Trek, seppur vistosamente dolorante, ha provato a rimontare in sella prima di accasciarsi al suolo, preludio del ritiro in ambulanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parigi-Nizza 2026, nella tappa 4 succede di tutto: Ayuso si ritira, vince Vingegaard Articoli correlati Parigi-Nizza 2026, Vingegaard ipoteca la vittoria con il successo nella quarta tappa. Ayuso cade e si ritiraJonas Vingegaard ipoteca la Parigi-Nizza 2026 al termine di una quarta tappa dove succede di tutto. Classifica Parigi-Nizza 2026, quarta tappa: Vingegaard blinda la vittoria, Ayuso si ritiraJonas Vingegaard ha dominato sull’arrivo in salita che ha caratterizzato la quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, esprimendo un ritmo insostenibile... Una selezione di notizie su Parigi Nizza 2026 nella tappa 4 succede... Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026 - Analisi del percorso (tutte le tappe); Ineos vince cronosquadre, Ayuso (Lidl) in giallo; PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTI; Parigi-Nizza 2026, il percorso (Tutte le Altimetrie). Parigi-Nizza 2026, Vingegaard ipoteca la vittoria con il successo nella quarta tappa. Ayuso cade e si ritiraJonas Vingegaard ipoteca la Parigi-Nizza 2026 al termine di una quarta tappa dove succede di tutto. Il danese del Team Visma | Lease a Bike trionfa in ... oasport.it Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classificaJuan Ayuso si è ritirato quando mancavano 47 chilometri al termine della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, in seguito a una brutta caduta dovuta ... oasport.it Classifica completamente stravolta nella quarta tappa della Parigi-Nizza, in una giornata resa durissima dal vento e dalla pioggia. - facebook.com facebook COLPO DOPPIO DI VINGEGAARD ALLA PARIGI-NIZZA Il danese della Visma si è imposto sul traguardo in salita di Uchon staccando Martinez nell’ultimo durissimo chilometro dell’ascesa, andando così a vestire la maglia gialla #Ciclismo #Cycling #Paris x.com