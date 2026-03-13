LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tejada sorprende il gruppo e vince in solitaria!

Oggi si corre la tappa di Parigi-Nizza 2026 e in diretta si segue la vittoria di Tejada, che ha staccato il gruppo e ha tagliato il traguardo in solitaria. La corsa è ancora in corso e la classifica generale potrebbe cambiare nel corso della giornata. La diretta della tappa e gli aggiornamenti sono disponibili online a partire dalle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 16.56 Per oggi è tutto amici ed amiche di OA Sport, la Diretta Live testuale della Parigi-Nizza termina qui! La corsa francese torna domani con la settima tappa da Nizza ad Auron. Grazie per averci seguito! 16.54 Questa la top-ten della nuova classifica generale: 1 Vingegaard Jonas Team Visma Lease a Bike 17:22:06 2 Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 3:22 3 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 5:50 4 Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 6:09 5 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 7:37 6 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 8:15 7 Izagirre Ion Cofidis 9:02 8 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 10:06 9 Baudin Alex EF Education – EasyPost 10:16 10 Tejada Harold XDS Astana Team 11:27 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tejada sorprende il gruppo e vince in solitaria! Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Bene il Team Visma all’intermedio, la Groupama sorprendeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Leggi anche: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto Approfondimenti e contenuti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Seconda Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Vingegaard, Ayuso costretto al ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 16.52 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta ... oasport.it La Tappa 6 della Parigi-Nizza porta il gruppo da Barbentane ad Apt per 179 km su un percorso ondulato che può cambiare gli equilibri della gara Chi troverà il momento giusto per colpire - facebook.com facebook La Tappa 6 della Parigi-Nizza porta il gruppo da Barbentane ad Apt per 179 km su un percorso ondulato che può cambiare gli equilibri della gara Chi troverà il momento giusto per colpire #Ciclismo #ParigiNizza x.com