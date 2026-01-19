Venerdì 23 gennaio a San Mauro Cilento, in occasione dei 50 anni della Cooperativa Nuovo Cilento, verrà firmato un Patto per le Aree Interne. L’accordo mira a rafforzare le comunità rurali di collina e montagna, contrastando lo spopolamento e promuovendo lo sviluppo sostenibile. Questo intervento si inserisce in un percorso di collaborazione tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e migliorare la qualità della vita nelle zone interne.

Tempo di lettura: 3 minuti Un Patto per le aree rurali di collina e di montagna sarà siglato venerdì 23 gennaio a San Mauro Cilento (SA) in occasione del cinquantesimo anno di attività della Cooperativa Nuovo Cilento. L’anniversario che celebra una delle cooperative più longeve, vaste e partecipate d’Italia è l’occasione per affrontare il declino delle Aree interne e costruire un’alternativa alla rassegnazione dell’ irreversibile declino che traspare finanche dalle pagine del Piano strategico nazionale delle aree interne 2021-2027. Con la Cooperativa Nuovo Cilento si riuniranno a San Mauro Cilento dal 21 al 25 gennaio 2026, diretti dal professor Alex Giordano e supportati dalla task force di Rural Hack, ricercatori, attivisti, imprenditori sociali e agricoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un Patto per le Aree Interne: dal Cilento una nuova alleanza contro lo spopolamento

Dimensionamento scolastico, il PD denuncia il sovraccarico gestionale per i dirigenti e lo spopolamento delle aree interne

Il PD denuncia il sovraccarico gestionale e lo spopolamento delle aree interne legati al dimensionamento scolastico. I segretari regionali di Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna criticano il commissariamento, considerandolo un intervento che mina l’autonomia delle regioni e compromette l'equilibrio del sistema scolastico locale.

DI Marco (Pd) sulle aree interne: "Vincere lo spopolamento è possibile, ma serve la volontà di tutti"

Durante l'incontro ad Abbateggio, nell'ambito di #AbbaLeggo, Marco (Pd) ha sottolineato che contrastare lo spopolamento nelle aree interne è possibile, ma richiede l’impegno condiviso di tutti. La presentazione del libro di Nicholas Tomeo, “Vocabolario delle aree interne”, ha offerto un'occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità di queste comunità, valorizzando il ruolo di iniziative culturali e di sensibilizzazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Con nuovo patto Piero Ferrari potrà vendere fino al 5% della Rossa - Piero Ferrari, figlio del fondatore della casa di Maranello, potrà vendere fino al 5% e disdettare "a sua discrezione" il patto con Exor fornendo un preavviso di trenta giorni lavorativi. ansa.it