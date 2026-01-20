Aree interne dal Cilento un patto nazionale contro lo spopolamento

Le aree interne, tra cui il Cilento, sono al centro di un nuovo patto nazionale volto a contrastare lo spopolamento e sostenere lo sviluppo economico delle zone rurali. La strategia, avviata a San Mauro Cilento, mira a valorizzare territori che, pur rappresentando il 60% della superficie nazionale, ospitano solo il 23% della popolazione. Un'iniziativa per promuovere il rilancio delle aree interne e preservarne il patrimonio.

Ricercatori e imprenditori uniti per fermare il declino delle zone rurali. Un nuovo modello contro la "musealizzazione" dei territori e l'abbandono agricolo Un'alleanza operativa per frenare l'emorragia demografica e il declino economico delle zone rurali. Parte da San Mauro Cilento, in provincia di Salerno, la nuova strategia per il rilancio delle aree interne, territori che oggi coprono il 60% della superficie nazionale ma ospitano appena il 23% della popolazione. L'iniziativa prenderà forma venerdì 23 gennaio con la firma di un patto specifico per le aree di collina e montagna.

