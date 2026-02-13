Geopark Unesco Madonie visita delle guide ufficiali della miniera polacca di salgemma di Wieliczka

Le guide ufficiali della Miniera di Salgemma di Wieliczka, in Polonia, hanno visitato il Geopark Unesco Madonie per approfondire le tecniche di escavazione sotterranea e confrontarsi con le peculiarità geologiche italiane.

La visita rientra in un accordo programmatico tra l'associazione Sottosale e la direzione generale della miniera polacca In visita nel Geopark Unesco Madonie, in questi giorni, alcune guide ufficiali della Miniera di Salgemma di Wieliczka (Cracovia, Polonia), tra i primi dieci siti Unesco più importanti al mondo. La visita rientra in un accordo programmatico tra l'Associazione Sottosale, che gestisce l'omonimo Museo di arte contemporanea nella miniera Italkali di Raffo nonché il geosito del Geoparco mondiale Unesco Madonie, e la direzione generale della miniera polacca, che con i suoi 2 milioni di visitatori annui è tra i più importanti riferimenti mondiali nel campo del Geoturismo minerario.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Madonie Unesco Global Geopark rappresenta un punto di incontro tra geologia, scuola e territorio, offrendo un ambiente di apprendimento unico.

A Petralia Sottana si è tenuto un corso di aggiornamento organizzato dall’Ente Parco delle Madonie e guidato dalle guide Aigae.

