Parco delle Madonie concluso il corso per 130 selecontrollori | Il loro ruolo è centrale nelle politiche di tutela del territorio

Oggi a Isnello si sono conclusi i corsi di formazione per 130 selecontrollori. Durante l’iniziativa, hanno approfondito come il loro lavoro sia fondamentale per proteggere il territorio e mantenere gli equilibri ambientali del Parco delle Madonie. La partecipazione è stata alta e il ruolo di queste figure ha ricevuto nuove conferme come elemento chiave per la gestione faunistica della zona.

Si è svolto oggi, nel Comune di Isnello, il corso di formazione per selecontrollori promosso dall'Ente Parco delle Madonie, Unesco Global Geopark, iniziativa di rilievo strategico nell'ambito delle politiche di gestione faunistica e di tutela degli equilibri ambientali del territorio protetto.

