Parco Foreste Casentinesi | corso per operatore aree protette
Il 5 febbraio 2026 a Pratovecchio (AR), nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, si svolgerà il corso base per operatore delle aree protette, dedicato a formare nuovi Guardiaparco. L’iniziativa offre un’opportunità di formazione qualificata nel rispetto della tutela ambientale e della gestione delle risorse naturali del territorio. Il percorso si rivolge a chi desidera approfondire le competenze necessarie per operare nel settore della conservazione e della tutela ambientale.
Il 5 febbraio 2026 a Pratovecchio (AR), nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, prende avvio il corso per operatore formato per le aree protette - corso base per Guardiaparco. Organizzato da Parchi e Riserve (www.parchieriserve.org) nell'ambito delle attività del Sistema.
