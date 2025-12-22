La variante K fa paura | sintomi della ‘Super influenza’ ed efficacia dei vaccini Viaggia più veloce del previsto

Roma, 21 dicembre 2025 – È a innesco rapido, come accendere un interruttore. Un attimo prima stai bene, quello dopo hai male dappertutto e spargi attorno quantità di virus impressionanti. L’influenza non ama i preamboli. Quella che sta mettendo a letto mezzo mondo, la variante K della H3N2, attacca di colpo polmoni, bronchi, cervello, fegato, reni. Non più aggressiva ma più elusiva: sfugge all’immunità pregressa. E provoca come al solito febbre, fastidi respiratori, dolori diffusi. In quanto infezione sistemica invade i tessuti, sprigiona tossine. Il freddo non c’entra, la coabitazione in luoghi chiusi e poco ventilati sì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Cos'è la super influenza che sta colpendo mezzo mondo: il virus K corre più veloce del previsto. "Ospedali come in pandemia"

Influenza, i vaccini funzionano ma occhio alla super-variante K

