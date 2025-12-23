Salerno | la Polizia arresta un ricercato sul lungomare denunciati 2 parcheggiatori abusivi

23 dic 2025

Arrestato un uomo ricercato sul lungomare e denunciati parcheggiatori abusivi a Salerno. Nella serata di ieri, gli agenti dell’U.P.G.S.P. insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno controllato un’automobile che transitava sul Lungomare Trieste, a bordo della quale. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

