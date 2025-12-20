Paperdi Juvecaserta tante assenze nell’ostica trasferta di Faenza

Tempo di lettura: 3 minuti Penultimo turno del girone di andata con la Paperdi Juvecaserta 2021 impegnata domani sera, domenica, alle 18.00, nell’ostica trasferta di Faenza, ospite del locale quintetto della Tema Sinergie, che ha una striscia aperta di due vittorie consecutive. Ancora una volta sarà una formazione rimaneggiata a scendere sul parquet del palacattani: confermate le assenze di Laganà e Vecerina, coach Lardo spera di recuperare nelle ultime ore quanto meno Nobile e Sperduto. Presentando la gara con Faenza coach Lardo ricorda che « affrontiamo una trasferta molto insidiosa, contro una squadra che ha dimostrato di essere una bella realtà di questa stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, tante assenze nell’ostica trasferta di Faenza Leggi anche: Paperdi Juvecaserta, doppia trasferta in Toscana Leggi anche: Paperdi Juvecaserta, trasferta a Pistoia per i ragazzi di coach Lardo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. JUVECASERTA vince contro (l’altra) Pesaro e chiude bene il 2025 al PalaPiccolo. Paperdi Juvecaserta chiude il 2025 in casa con una vittoria sofferta - 76 i marchigiani in una gara complicata, nonostante le numerose assenze e un infortunio di fine partita ... casertaweb.com La Juvecaserta sfida la Consultinvest Loreto Pesaro al Palapiccolo - Il coach Lino Lardo: "Il nostro primo obiettivo è resettare assolutamente l'ultima sconfitta e concentrarci immediatamente sulla nuova partita" ... casertanews.it

JUVECASERTA - Assenze e Roma troppo forte, bianconeri ko nel big match - 08:09:05 Esce sconfitta dal Palatiziano la Paperdi Juvecaserta al termine di un confronto che la formazione capitolina ha condotto fin dai primi minuti e che meglio dei casertani ha saputo adeguarsi a ... casertafocus.net

Inaugurato oggi a Casagiove il nuovo campo amatoriale da basket, tutta la Paperdi Juvecaserta insieme a Don Stefano, al Sindaco Giuseppe Vozza ed Enza Luserta. Uno spazio di sport, crescita e aggregazione dedicato ai giovani e alla comunità Tutte le - facebook.com facebook

