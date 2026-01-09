La Paperdi Juvecaserta torna in campo per la prima trasferta del 2021, affrontando domani sera la Virtus Imola nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di serie B nazionale. La sfida si svolgerà in trasferta, offrendo un’occasione importante per la squadra di affrontare con determinazione questa fase della stagione.

Tempo di lettura: 3 minuti Prima trasferta dell’anno nuovo per la Paperdi Juvecaserta 2021, che sarà impegnata domani sera, sabato, ad Imola nel confronto con la locale formazione della Virtus in uno degli anticipi previsti dalla ventunesima giornata del campionato di serie B nazionale. Alle 21:00, con il dubbio sulla presenza di Vittorio Nobile, il quintetto di coach Lardo scenderà in campo per affrontare gli imolesi reduci dall’amara sconfitta subita martedì sera a Casalnuovo ad opera della Malvin Casoria nel recupero della gara della diciassettesima di andata. Presentando il confronto di domani, sabato, coach Lino Lardo ricorda che « la Virtus Imola non è la stessa squadra che abbiamo incontrato all’andata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, trasferta ad Imola per la prima uscita dell’anno nuovo

Leggi anche: Paperdi Juvecaserta show, battuta Imola con una prestazione da applausi

Leggi anche: Paperdi Juvecaserta, doppia trasferta in Toscana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Juvecaserta all'esame Piombino: le parole di coach Lardo; VINCE BENEDETTO, SI RIALZA FERRARA, CAPOLAVORO ORLANDINA, IMOLA FERMA ROMA; PALLACANESTRO, LA JUVECASERTA BATTE PIOMBINO, MA COACH LARDO RIMARCA:L'APPROCCIO ALLE GARE DEVE ESSERE DIFFERENTE; La Paperdi Juvecaserta ospita il Piombino per la prima partita del girone di ritorno.

La Paperdi Juvecaserta ospita il Piombino per la prima partita del girone di ritorno - Paperdi Juvecaserta vs Solbat Golfo Piombino, domenica alle 18:00. casertaweb.com