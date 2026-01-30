Papa Leone vivrà nella mansarda del Palazzo apostolico | i motivi della scelta

Papa Leone ha deciso di vivere nella mansarda del Palazzo apostolico, lasciando da parte il tradizionale appartamento pontificio. La sua scelta sorprende molti, ma lui spiega che preferisce una sistemazione più semplice e informale. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle cronache ecclesiastiche, e ora si aspetta di capire se questa decisione influenzerà anche altri.

Il papa torna nel palazzo apostolico ma opta per una mansarda al posto del tradizionale appartamento pontificio. Ambiente sobrio ed essenziale, al riparto da occhi indiscreti "Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori". Così recita il Salmo 126 e così potrebbe essere simbolicamente interpretata la scelta di Papa Leone XIV che riporta la quotidianità pontificia entro le mura del Palazzo apostolico. Ebbene, tra i cambianti del pontificato di Prevost ci sarebbe anche quello edilizio, con il palazzo papale che si "rifà il look". Dopo mesi di lavori di ristrutturazione, infatti, il successore di Pietro eletto lo scorso 8 maggio, torna a casa, ma, spiazzando tutti, in quanto non abiterà nel tradizionale appartamento pontificio, bensì in quella che si potrebbe a tutti gli effetti definire una mansarda.

